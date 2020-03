Coronavirus: Bartomeu a Messi,14 mln da squadra ma Cig resta

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - I giocatori della prima squadra del Barcellona rinunciano a 14 milioni al mese per il periodo di blocco della Liga ("che sia di 40 o di 60 giorni"), ma questo non basta a bloccare l'ERTA, una sorta di cassa integrazione secondo le leggi spagnole, per i dipendenti del club catalano: lo ha spiegato il presidente blaugrana, Bartomeu, intervenendo a Radio Catalunya in quella che sembra una risposta alla dura presa di posizione di Leo Messi, ieri dopo l'annuncio del si' al taglio degli stipendi del 70%. L'argentino, parlando di una versione denigratoria dei calciatori arrivata dall'interno della società, aveva sottolineato come la volontà dei calciatori fosse da sempre quella di tagliarsi gli ingaggi, ma a favore del pagamento degli stipendi dei dipendenti. "Dal calcio arriveranno 14 milioni di risparmio ogni mese, e dalle altre discipline 2, per un totale di 16 - ha detto Bartomeu - E' il 5,7% dei nostri costi attuali, e non basterà a pagare gli stipendi a tutti i nostri dipendenti. Sono chiusi il museo, le scuole calcio, la biglietteria, la vendita delle maglie, tutte entrate importanti per noi. Per questo l'Erta andra' avanti" (ANSA).