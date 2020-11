Coronavirus, bollettino nazionale: 30.550 tamponi su 212 mila tamponi. 352 deceduti

Di seguito i dati sull'emergenza Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. A fronte di quasi 212 mila tamponi effettuati, i nuovi casi sono 30.550, i deceduti invece 352. I ricoveri in terapia intensiva aumentano di 67 unità mentre sono 1.002 i ricoveri in più. I guariti e dimessi da struttore ospedaliere ammontano a 5.103. Di seguito tutti i dati:

• Attualmente positivi: 443.235 (+25.093)

Deceduti: 39.764 (+352)

Dimessi/Guariti: 307.378 (+5.103)

Ricoverati: 24.408 (+1.069) di cui in Terapia Intensiva: 2.292 (+67)

Tamponi: 16.497.767 (+211.831)

Totale casi: 790.377 (+30.550, +4,02%)