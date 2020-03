Coronavirus, Brusaferro (ISS): "Siamo al picco, ma non abbassare la guardia"

Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ha fatto il punto in conferenza stampa sull'emergenza Coronavirus in Italia: "Le misure stanno funzionando. La curva ci dice che siamo al plateau, ma non vuol dire che abbiamo conquistato la vetta e che ora è finita, ma che dobbiamo iniziare la discesa. E la discesa si comincia applicando le misure in atto. Dire che siamo arrivati al plateau, vuol dire che siamo arrivati al picco, ma il picco non è una punta, ma una situazione di pianoro. Ora dobbiamo scendere dall’altra parte. Dobbiamo essere cauti poichè dalla situazione di pianoro l’epidemia può ripartire se molliamo rispetto alle misure di contenimento e isolamento in atto. Ora le scelte prese dovranno evitare comunque di perdere il controllo dell’epidemia. Ripresa alcune attività? Bisognerà comunque tenere sotto controllo strettissimo i moltiplicatori dell’epidemia, tra cui le case di cura. Prima di stabilire una data occorre vedere la velocità di discesa della curva e ad oggi è difficile immaginare un azzeramento dei contagi. Servono test più rapidi per la ricerca degli anticorpi. Stiamo pensando di fare questo tipo di indagine e stiamo mettendo a punto le tecnologie per poterlo fare".