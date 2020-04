Coronavirus: ex portiere Augustin, guarito ma è stata dura

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Agustin Rodriguez, ex portiere del Real Madrid e del Tenerife, ha riferito - secondo quanto riporta il quotidiano Sport - di avere sconfitto il coronavirus, che aveva contratto una ventina di giorni fa. "Fortunatamente sto bene, adesso posso fare tutto, ma all'inizio mi sono sentito male e per alcuni giorni ho temuto il peggio - le parole di Augustin -. È stata una settimana orribile. Temevo si riproducessero polmonite e influenza, che già quattro anni fa mi avevano colpito". "Ho accusato un disagio generale, con dolori in tutto il corpo, un gran mal di testa e alla schiena. Non riuscivo nemmeno a dormire. Sono rimasto in isolamento in una stanza per 15 giorni. Ho avuto paura, perché avevo difficoltà a respirare. La febbre mi è salita fino a 38 gradi", ha aggiunto l'ex portiere, che ha confessato di avere "perso circa sei chili". Agustin ha sottolineato che adesso "bisogna davvero sostenere la salute pubblica e non solo uscire per applaudire sui balconi". L'ex portiere ha difeso i pali dei 'blancos' fra il 1980 e il 1990, vincendo con il Real per cinque volte il titolo spagnolo, ma anche due Coppe del Re e due Supercoppe di Spgna. Poi è passato al Tenerife, facendo spazio a Francisco Buyo. (ANSA).