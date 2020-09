Coronavirus, Flamengo domani in Libertadores: 6 positivi

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Nuovi casi di Covid-19 nel calcio brasiliano. Il Flamengo ha annunciato via Twitter che gli ultimi test effettuati in vista della sfida di domani in Coppa Libertadores, i Ecuador, contro il Barcelona Guayaquil hanno fatto emergere la presenza di sei calciatori positivi, tutti asintomatici e già messi in quarantena. Sono monitorati consistentemente dallo staff medico, e nel frattempo il club carioca ha convocato d'urgenza, e fatto partire da Rio, quattro ragazzi delle giovanili: Natan, Joao Lucas, Guilherme Bala e Muniz. (ANSA).