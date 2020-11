Intervenuto a Mattino 5, il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha parlato così della situazione Covid-19 nella regione: "Il nostro Rt è sceso in maniera sostanziale, tanto che in base ai numeri noi rientreremmo oggi in una zona arancione. In base al Dpc, si devono confermare i dati per due settimane, quindi fino al 27 novembre resteremo in zona rossa".