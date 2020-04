Coronavirus, ieri 9.240 multe. 71 denunce per falsa dichiarazione, 39 per violazione quarantena

Le Forze di polizia proseguono in tutta Italia i controlli sul rispetto delle misure di emergenza anti-contagio da Coronavirus. Sabato 25 aprile, come riporta l'ultima nota ufficiale del Viminale, sono state fatte verifiche su 242.145 persone e 74.955 esercizi e attività commerciali. Sul totale delle persone controllate ieri, 9.240 hanno ricevuto sanzioni amministrative, 71 sono state denunciate per falsa dichiarazione o attestazione e 39 per violazione dei divieti di allontanamento dall'abitazione legati alla quarantena. Per quanto riguarda i titolari degli esercizi/attività commerciali verificati, 295 sono stati sanzionati; 59 i provvedimenti di chiusura. Questo il bilancio dei dati complessivi dall'11 marzo al 25 aprile: 10.344.667 persone e 4.056.813 esercizi/attività controllati.