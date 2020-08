Coronavirus, il ministro Speranza assicura: "Non ci sarà un altro lockdown"

"Non ci sarà un nuovo lockdown". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, al quotidiano La Stampa. "La situazione non è paragonabile a quella di marzo - ha aggiunto - io sono ottimista anche se prudente e cauto. Il nostro Servizio sanitario nazionale si è molto rafforzato. la situazione non è paragonabile a quella di febbraio-marzo, quando avevamo una curva di contagi fuori controllo e non avevamo un apparato pronto a tracciare e isolare i casi. In Italia avevamo cinquemila posti in terapia intensiva, ora sono raddoppiati. Siamo in fase di convivenza col virus prendendoci dei rischi, il tasso zero contagi non esiste. Per azzerarlo ci voleva un lockdown per altri 3-4 mesi. Dobbiamo controllarlo ed evitare rischi inutili".