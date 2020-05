Coronavirus, il ministro Speranza: "Monitoraggio essenziale per la gestione della fase 2"

Il sistema di monitoraggio, introdotto con il decreto del ministero della Salute del 30 aprile 2020, sui dati epidemiologici e sulla capacità di risposta dei servizi sanitari regionali è "uno strumento fondamentale per la gestione della fase 2", ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza in un video-messaggio diffuso dal sito dello stesso ministero. "Se dovessero esserci segnali di allarme - ha spiegato - i decisori politici a livello nazionale e regionale saranno in grado di intervenire nel più breve tempo possibile. Con prudenza proviamo a ripartire".