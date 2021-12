Coronavirus, in Belgio il campionato riparte a porte chiuse

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Il campionato belga di calcio riparte dopo la breve sosta natalizia ma facendo i conti col Covid-19. Il governo ha deciso che a partire da domani le partite della Jupiler Pro League si dovranno svolgere a porte chiuse per ridurre l'espandersi dei contagi, ma oltre a ciò un focolaio di positivi nel gruppo squadra dell'Anversa ha obbligato al rinvio del match di domani in casa del KV Courtrai. Si tratta di ben nove giocatori e due componenti dello staff, che secondo il club hanno sintomi ridotti ma che devono restare in isolamento nel rispetto dei protocolli. Dopo 20 partite, l'Anversa è terzo in classifica, a sei punti dalla capolista Royale Union. (ANSA).