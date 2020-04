Coronavirus: la Liga ai club, tagliate gli stipendi

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 03 APR - L'emergenza coronavirus che sta devastando la Spagna presenta un conto salatissimo al mondo del calcio. Lo conferma la presa di posizione della Liga che raccomanda alle società di presentare un 'Expediente de Regulación Temporal de Empleo' (Erte), ossia di tagliare gli stipendi dei propri tesserati. L'annuncio è di oggi ed è arrivato tramite un un comunicato ufficiale diffuso dalla massima Lega spagnola: "Dopo avere analizzato le circostanze attuali del settore, e considerato che resta una grande distanza con la posizione dell'Assocalciatori - si legge - consideriamo necessario adottare delle misure speciali in vista della grave crisi economica che il COVID-19 sta causando nel mondo del calcio". "Per questo - conclude - si raccomanda a tutti i club della Liga di presentare un Erte per la riduzione salariale dovute a cause di forza maggiore". Finora, si sono avvalsi dell'Erte il Barcellona, l'Espanyol e l'Atletico Madrid. (ANSA).