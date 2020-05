Coronavirus, la virologa del Sacco di Milano: "Spettacolo sì e calcio no, non capisco"

"Non capisco perché ci siano timori a far ripartire il calcio se si consentono spettacoli all’aperto". Il Corriere dello Sport ha intervistato la virologa Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica dell’ospedale Sacco di Milano. I dubbi nascono, nello specifico, dal fatto che il CTS abbia dato l’ok al mondo dello spettacolo alla riapertura da giugno, seppure con fortissime limitazioni (i cinema, per esempio, potranno aprire solo per quanto riguarda le arene all’aperto): "Non so chi sia più distanziato, se 12 orchestrali o 11 giocatori in campo. Potrei dire che sarebbe meglio rinviare queste aperture, ma se si apre da una parte non capisco perché non lo si faccia dall’altra".