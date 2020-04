Coronavirus Lombardia, dott. Cereda: "Dati in calo, le misure stanno facendo effetto"

Il dottor Danilo Cereda, responsabile delle Malattie infettive dell’Unità di crisi di Regione Lombardia, ha parlato riguardo l'emergenza Coronavirus. Questo il punto della situazione: "Nelle prime settimane abbiamo avuto un andamento esponenziale. Poi gli interventi decisi, dalla zona rossa a Codogno in poi, stanno dando i loro effetti, con una diminuzione graduale dei casi positivi. Questo dato è confermato dai dati relativi alle chiamate in emergenza. Complessivamente, i numeri dei ricoverati non in terapia intensiva si è stabilizzato: di fatto non c'è un grosso aumento, ma stiamo dimettendo i pazienti".