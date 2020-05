Coronavirus Lombardia, i numeri: 441 nuovi contagi, 56 deceduti e 688 guariti

Come ogni giorno la Regione Lombardia ha diramato il bollettino regionale riguardante l'emergenza Coronavirus. I nuovi positivi sono 441 a fronte 17.191 tamponi effettuati. I deceduti sono 56 nelle ultime 24 ore mentre i guariti 688. Vi è stato un calo di 8 terapie intensive e 2 pazienti non in terapia intensiva.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/LNews?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LNews</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/coronavirus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#coronavirus</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/CoronaVirusUpdate?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CoronaVirusUpdate</a><br><br>I DATI del <a href="https://twitter.com/hashtag/23maggio?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#23maggio</a> in <a href="https://twitter.com/hashtag/Lombardia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Lombardia</a> <br><br><a href="https://t.co/Ky3rztgWQc">https://t.co/Ky3rztgWQc</a><a href="https://twitter.com/hashtag/CoronavirusPandemic?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CoronavirusPandemic</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Covid_19</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#COVID19</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/COVID%E3%83%BC19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#COVIDー19</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/COVID2019?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#COVID2019</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/COVID2019italia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#COVID2019italia</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FermiamoloInsieme?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FermiamoloInsieme</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/coronavirusitalIa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#coronavirusitalIa</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Covid_19</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#COVID19</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/COVID19italia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#COVID19italia</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Fase2?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Fase2</a> <a href="https://t.co/L8owgK67TH">pic.twitter.com/L8owgK67TH</a></p>— Regione Lombardia (@RegLombardia) <a href="https://twitter.com/RegLombardia/status/1264217330470596609?ref_src=twsrc%5Etfw">May 23, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>