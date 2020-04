Coronavirus, oltre 16mila persone sanzionate a Pasquetta

Come riporta Tgcom24, sono state 16.545 le persone sanzionate a Pasquetta per il mancato rispetto delle misure di contenimento contro il coronavirus. Lo ha reso noto il Viminale, precisando che 88 persone sono state denunciate per aver fornito false dichiarazioni e 29 per violazione della quarantena. In totale sono stati controllati 252.148 persone e 62.391 esercizi commerciali: 146 titolari di attività sono stati denunciati.