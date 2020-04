Coronavirus, per il primo giorno intero la Spagna ha più contagiati dell'Italia

Se dal bollettino quotidiano della Protezione Civile italiana è possibile trarre qualche indicazione quantomeno d'ottimismo per il prossimo futuro, lo stesso non si può dire della Spagna che, muovendosi come noto con qualche giorno di ritardo rispetto alla situazione del nostro paese, fronteggia ancora il momento del picco di contagi. Per il primo giorno intero, infatti, la Spagna ha un numero di contagiati complessivi superiore all'Italia, anche dopo l'aggiornamento di Borrelli delle 18: sono infatti 130.759 i casi complessivi di Covid-19 nel suolo spagnolo, a fronte dei 128.948 italiani contagiati dall'inizio dell'emergenza.