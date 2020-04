Coronavirus, Presidente Pediatri: "Uscire solo se c'è una reale motivazione"

Il presidente della Società italiana di Pediatria e membro del Comitato Tecnico Scientifico Alberto Villani ha detto la sua sulla circolare del Viminale di ieri che apriva alle passeggiate genitore-figli nelle vicinanze dell'abitazione: “Se si esce di casa con un bambino rispettando le norme, per un motivo preciso e previsto dai decreti, si può fare. Ma non c'è alcun motivo per portare a spasso un bambino in carrozzina, non va fatto e può essere imprudente. - continua il dottor Villani - Esiste un Dpcm che dice che non è consentito uscire di casa se non per motivata ragione e tutto resta esattamente come è".