Coronavirus: Svizzera, proroga stop e campionati fermi al 23/3

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Il calcio in Svizzera continua a rimanere prigioniero del coronavirus. I dirigenti delle 20 squadre della Swiss Football League, che si sono riuniti a Berna, hanno deciso di prorogare il fermo dei campionati fino al 23 marzo, ma già la settimana scorsa era stato deciso di fermare il movimento fino al 15 marzo. Nel corso della riunione si è anche discusso di organizzare partite a porte chiuse, ma i club si sono opposti a questa eventualità. Per il resto tutto dipenderà dall'evolversi della situazione sanitaria. Per il resto molto dipenderà dall'evoluzione della situazione sanitaria; la successiva sospensione potrebbe essere fissata per il 5 aprile. (ANSA).