Coronavirus, Vigorito e Lotito negativi al tampone dopo positività De Laurentiis

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è risultato negativo al tampone per il Covid effettuato dopo aver partecipato alla riunione di Lega a Milano, alla quale era presente il n.1 del Napoli Aurelio De Lurentiis, poi trovato positivo. Lo apprende l'ANSA in ambienti calcistici. Anche il presidente del Benevento Oreste Vigorito, che era sul volo privato di Aurelio De Laurentiis mercoledì per l'Assemblea della Lega di Serie A, è risultato negativo al tampone covid effettuato ieri.