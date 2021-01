(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Zinedine Zidane è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato il Real Madrid in una nota. Il test che ha rivelato il contagio per il tecnico delle merengues arriva alla vigilia della trasferta di campionato ad Alaves, dopo la clamorosa eliminazione del Real in Coppa da parte di una squadra di terza serie. (ANSA).