Secondo quanto riporta il Corriere della Sera il fondo Singer, proprietario del Milan e socio della Tim, ha investito un miliardo di euro per comprare circa il 4% delle quote di Twitter. Jack Dorsey, attuale Ceo del celebre social network, ha rimandato il viaggio in Sudafrica proprio perchè timoroso dell'assalto di Elliott per le scelte decisionali del futuro di Twiiter.