Corriere della Sera: "La grande chance di Leao"

Oggi contro il Sassuolo, in una sfida chiave per la classifica, in attacco toccherà per forza di cose al (fin qui) deludente Rafael Leao. Come sottolinea il Corriere della Sera, l’unica speranza per Pioli è che il ragazzo si dia una svegliata. Il portoghese sta attraversando un periodo nero, ma chissà che questa situazione da "spalle al muro" non gli accenda dentro qualcosa: sta solo a lui, il talento c’è tutto.