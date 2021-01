"C’è una dea negli incubi del Diavolo". Lo scrive il Corriere dello Sport dopo la partita giocata ieri a San Siro. "Il Milan - si legge a pagina 2 - mette in mostra i nuovi arrivi e fa suo il titolo d’inverno, ma la frenesia nerazzurra lo manda in crisi. Un’altra dura punizione per Pioli davanti a Gasperini: l’Atalanta è travolgente, in gol vanno Romero, Ilicic su rigore e Zapata".