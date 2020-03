Corriere dello Sport - Gazidis, lo zero non è soltanto in italiano

L'edizione odierna del Corriere dello Sport, nel complicato momento rossonero, analizza l'operato di Ivan Gazidis, recentemente al centro di diverse discussioni. L'ad sudafricano - si legge nella riflessione di Franco Ordine - in 18 mesi in Italia non solo non ha ancora imparato l'italiano ma ha fatto precipitare l'immagine del fondo Elliott agli occhi dei tifosi. La proprietà americana, con un portafoglio di 35 miliardi guadagnato nel mondo della finanza, perde mensilmente 10-15 milioni per diverse problematiche dovute anche alla gestione non perfetta dell'ex Arsenal. Arrivato con la fama di moltiplicare gli introiti a sponsor, non ha ancora prodotto i risultati sperati ed è entrato nell'influenza dell'area sportiva scegliendo Rangnick e portando conseguentemente all'addio di Boban e Maldini.