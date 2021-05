Corriere di Bergamo: "Atalanta, scansarsi per vendetta? Il dilemma è solo social"

Da qualche giorno, secondo quanto riporta il Corriere di Bergamo, imperversa sui social un fantasioso scenario ch riguarda la corsa Champions: la Juve poteva concedere il favore di far vincere la Coppa Italia all’Atalanta, che avrebbe ricambiato consentendo ai bianconeri di qualificarsi alla massima competizione europea er club. Ma adesso, alla luce di tutto quello che (non) è successo a Reggio Emilia mercoledì, dovrebbe scattare la "vendetta". No Coppa all’Atalanta? E allora, no Champions per la Juve. Ma società e tecnico vogliono il secondo posto, che sarebbe il miglior risultato di sempre in campionato. Il dilemma è solo social, di certo non ci sarà in campo.