Corriere di Verona - Futuro Zaccagni: Napoli e Milan non hanno concretizzato il loro interesse, ora potrebbe rinnovare con l'Hellas

Prima il Napoli e poi il Milan hanno manifestato il loro interesse per Mattia Zaccagni, ma le trattative non si sono mai concretizzate. E così il futuro dell'attaccante resta un rebus: come riferisce oggi il Corriere di Verona, nelle ultime sta prendendo corpo l'ipotesi del rinnovo del suo contratto con l'Hellas che scade tra un anno.