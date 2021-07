Corriere di Verona - Hellas, tutti pazzi per Barak: sul giocatore anche Milan, Inter e Napoli

Antonin Barak, dopo un'ottima stagione con il Verona, si sta mettendo in mostra anche all'Europeo con la sua Repubblica Ceca, attirando così l'attenzione di diversi club: come riporta il Corriere di Verona, tra i club interessati ci sono Milan, Inter e Napoli in Italia, il West Ham in Inghilterra e l’Eintracht Francoforte in Germania.