Giacomo Bonaventura è pronto a legarsi alla Fiorentina e già nelle prossime ore. Una scelta ambiziosa per il centrocampista classe '89 attualmente impegnato in Nazionale, ma l'operazione è conclusa. A confermarlo è anche il Corriere Fiorentino, che in apertura delle sue pagine sportive titola così: "Bonaventura, è fatta. Beppe ha il suo jolly".