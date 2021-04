Corsa Champions, 31ª giornata di Serie A: il calendario

Domani i club coinvolti nella lotta Champions League saranno impegnati nel 31° turno di Serie A.

Questa la classifica:

2. Milan 63

3. Juventus 62

4. Atalanta 61

5. Napoli 59

6. Lazio 55 (una gara in meno)

7. Roma 54

La trentunesima giornata vedrà lo scontro diretto tra Atalanta e Juventus, la Lazio sfiderà il Benevento in casa, mentre la Roma giocherà in esterna a Torino. Il Milan ancora una volta scenderà in campo per primo, contro il Genoa a San Siro alle 12:30. Chiuderà il turno la supersfida tra Napoli e Inter.

Milan-Genoa, domenica 18, 12:30

Atalanta-Juventus, domenica 18, 15:00

Lazio-Benevento, domenica 18, 15:00

Torino-Roma, domenica 18, 18:00

Napoli-Inter, domenica 18, 20:45