Corsa Champions, Prandelli: "A Firenze brutta frenata del Milan, ma Lazio, Inter e rossoneri hanno qualcosa in più della Roma"

Sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport l'ex ct Cesare Prandelli dice la sua sulla corsa alla prossima Champions League, che coinvolge Milan, Inter, Lazio, Roma e Juventus, oltre ovviamente al Napoli sempre più primo in classifica: “Un posto in Champions è del Napoli, che di fatto ha già vinto il campionato, e per gli altri tre sarà bagarre fino all’ultima giornata. Ma Lazio, Inter e Milan hanno qualcosa in più della Roma. L’Atalanta può diventare una mina vagante, della squadra di Gasperini mi piace un sacco Hojlund. E poi occhio alla Juventus, penalizzata ma anche lanciata”.