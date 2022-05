Corsa scudetto, Gazzetta: "Miracolo Milan: spende 175 milioni per tutta la rosa, l'Inter è a 260"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport scrive così questa mattina in merito alla corsa scudetto: "Miracolo Milan: spende 175 milioni per tutta la rosa, l'Inter è a 260". La Rosea ha preso in esame la spesa sportiva annuale delle due squadre in lotta per il campionato, vale a dire la somma degli stipendi del personale tesserato e degli ammortamenti per le acquisizioni dei calciatori: da questa analisi è emerso che il club rossonero spende 175 milioni di euro (110 di stipendi e 65 di ammortamenti), mentre i nerazzurri ne spendono 260 (160+100).