CorSera - Confronto Maldini, Massara e Furlani: si potrebbe stringere per il 19enne Osorio

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta il Corriere della Sera, alla fine della partita c'è stato un confronto tra Maldini, Massara e Furlani per capire i motivi di questo trend negativo e per cercare una soluzione. Può essere che una soluzione dal mercato possa arrivare, in attacco, dove si proverà a stringere per il 19enne Osorio. L'obiettivo, dunque, diventa la Champions League.