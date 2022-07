MilanNews.it

Il Milan è nel pieno della trattativa per Charles De Ketelaere con il Brugge. Il giocatore non vede l'ora di vestire la maglia rossonera ha già detto sì al progetto del Milan. La mamma del giocatore, come riporta Gianluca Di Marzio sul Corriere della Sera, è già stata a Milano per cercare casa al classe 2001.