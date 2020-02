CorSera: "Effetto Rebic sul Milan. Ora vale 40 milioni"

Il Corriere della Sera titola sul Milan e su Ante Rebic: "Effetto Rebic sul Milan. Ora vale 40 milioni". Sei gol, in sette gare, in ventinove giorni. Numeri da bomber vero. Tanto che a questo punto è giusto parlare di effetto Rebic. Che era e resta un effetto collaterale dell’effetto Ibra, ma dopo una striscia del genere l’incidenza del croato vicecampione del mondo sulla resurrezione del Diavolo è sempre più evidente. A essere un intricatissimo rebus è però il futuro del croato. Arrivato in estate dall’Eintracht in prestito biennale secco, con André Silva che ha fatto la strada inversa, secondo gli accordi attuali a giugno 2021 tornerà in Germania.