CorSera - Gabbia, Brahim e Pobega: Pioli non sbaglia le mosse e vince per la prima volta contro Allegri

Primo successo per Pioli contro Allegri. Tre punti che arrivano nel migliore dei modi: gara dominate per lunghi tratti del match dopo una brutta batosta a Londra. Un gol di Tomori nel recupero e un eurogol di Brahim portano alla vittoria il Milan, primo in attesa della gare di oggi. Come scrive il Corriere della Sera, Pioli non sbaglia le mosse. Gabbia, Brahim, Pobega e un 4-2-3-1 che in attacco diventa 3-2-4-1.