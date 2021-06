CorSera - Gigio al Psg, presto le visite mediche a Coverciano

L'accordo tra Donnarumma e il Psg è in via di definizione. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sono imminenti le visite mediche nel ritiro di Coverciano, con i medici della società francese pronti a volare in Italia. Di certo si dovrà aspettare ancora qualche giorno perché mancano gli ultimi dettagli. E in ogni caso Gigio non vuole distrazioni prima della sfida con la Svizzera.