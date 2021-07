CorSera - Ibra ai compagni: "Come va il ginocchio? Tutto ok, tranquilli"

"Tutto ok, tranquilli". Come riporta il Corriere della Sera, Ibrahimovic risponde così a chi gli chiede come va il ginocchio operato il 18 giugno scorso. Da Milanello assicurano che non si tratta di una risposta di facciata, solo per rassicurare i compagni: i progressi, infatti, sono concreti e a giorni il campione svedese potrà prima tornare a correre e poi ad allenarsi col resto del gruppo.