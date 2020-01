Le chance di Ibrahimovic di esordire domani da titolare contro la Sampdoria sono in aumento. Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera, che pone l’accento sullo svedese in vista della gara in programma a San Siro. Le quotazioni di Ibra sono in continuo rialzo, specie dopo l’allenamento scoppiettante di ieri, quando ha alzato i ritmi e segnato due super-gol da fuori area.