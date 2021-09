CorSera - Il Milan di Elliott cresce sul campo e fuori: la strada è quella giusta

Il Milan sta per chiudere il bilancio 2020-21 con un passivo di 96,4 milioni, un rosso più che dimezzato rispetto all'anno precedente, quando la perdita fu di -194,6 milioni. Come riporta il Corriere della Sera, il nuovo Milan dell’era Elliott cresce sul campo e fuori, come dimostra anche la totale assenza di debiti bancari. La strada per tornare ai vecchi tempi è lunga, ma sembra quella giusta.