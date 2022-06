CorSera - Il Milan tenta Ziyech: Lukaku consiglia Milano al centrocampista marocchino

MilanNews.it

La pista che si è nuovamente accesa in casa Milan è quella di Hakim Ziyech. Il centrocampista marocchino ha chiesto al Chelsea di poter cambiare squadra, divenendo di conseguenza una grandissima occasione per Maldini e Massara che non l’hanno mai accantonato definitivamente come opzione. Paradossalmente lo sponsor per i rossoneri sarebbe Romelu Lukaku, attaccante pronto a tornare in Italia nonché molto amico dell’ex Ajax.

Proprio il belga avrebbe raccontato a Ziyech la bellezza di vivere a Milano, oltre che suggestionato la possibilità di affrontarsi nel derby della Madonnina da avversari. La dirigenza rossonera è già al lavoro, magari puntando ad un prestito con diritto di riscatto che libererebbe i Blues da un ingaggio molto pesante. Lo stipendio del classe ’93, infatti, è vicino ai sei milioni di euro a stagione. A riferirlo è il Corriere della Sera.