CorSera: "Il Milan va a prendersi la Champions facendo le cose in grande"

Secondo il Corriere della Sera il Milan merita la Champions League e se la va a prendere facendo le cose in grande: tre gol uno più bello dell'altro quelli inferti ieri a una Juventus già barcollante e che ora faticherà a rialzarsi. I bianconeri infatti non sono più padroni del proprio destino, vincere contro Sassuolo, Inter e Bologna potrebbe non bastarle. Serve una scossa e Pirlo non è sicuro nemmeno di arrivare a fine stagione, non essendo riuscito in otto mesi ad andare oltre al classico cambio di gioco di Cuadrado. Chiesa a sinistra non trova mai lo spunto, mentre Morata e Ronaldo non tengono una palla e non danno profondità.