CorSera - Infortunio Ibra, sei settimane di terapia conservativa: a metà verranno fatte nuove valutazioni

Dopo l'infortunio al ginocchio rimediato da Zlatan Ibrahimovic contro la Juventus, in molti hanno temuto il peggio, ma lo svedese dovrà comunque restare fermo sei settimane e quindi sarà costretto a saltare gli Europei con la Svezia. Il giocatore è stato visitato a Milanello dal dottor Volker Musahl di Pittsburgh che lo aveva operato nel 2017 al ginocchio e da questa visita è emerso lo stato di usura delle articolazioni e delle cartilagini dell’attaccante. Come spiega stamattina il Corriere della Sera, Ibra dovrà affrontare sei settimane di terapia conservativa, ma dopo tre settimane verranno fatte nuove valutazioni per vedere se continuare questa terapia o in alternativa ipotizzare la via dell’intervento chirurgico.