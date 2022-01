CorSera - Kessie via da svincolato: Barça e Juve interessate

Il Corriere della Sera si sofferma sul futuro di Franck Kessie, il cui contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno. Il giocatore, dopo aver chiesto 8 milioni per rinnovare, aspetta giugno per la miglior destinazione. Come riferisce il noto quotidiano, a gennaio ha rifiutato il passaggio al Tottenham, rinviando ogni discorso all’estate, quando sarà svincolato e in corsa per lui ci saranno anche il Barcellona e la Juventus.