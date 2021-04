Corsera - L'European Superleague Company SL è ancora in piedi, Ceferin ha paura che Perez faccia causa all'Antitrust

Come riferito da Corriere.it, la società consortile European Superleague Company SL, costituita in Spagna per l'istituzione della Superlega, è ancora formalmente in vita, pur essendo un involucro vuoto. Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, vorrebbe lo scioglimento perché teme la causa all'Antitrust che potrebbe essere portata avanti da Perez. Il motivo? UEFA veste la doppia veste di organizzatore di eventi e di regolatore, sia in termini normativi sia punitivi. Nella F1, ad esempio, questi ruoli sono distinti tra Federazione e proprietari. Per i club quindi quello della UEFA rappresenta un monopolio. La causa potrebbe muoversi in questo modo e, siccome la Superleague Company SL è una società spagnola, le prime tappe giudiziarie inizierebbero proprio in Spagna.