CorSera - La Juve è interessata, ma la priorità di Romagnoli è il Milan

Romagnoli è ancora in attesa di rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Come riporta il Corriere della Sera, la Juventus lo ha messo da tempo nel mirino e c’è già stato qualche contatto tra le parti. Tuttavia, la prima scelta del difensore resta il Milan, ma Maldini gli ha proposto un ingaggio dimezzato rispetto ai 6 milioni attuali. La trattativa è in fase di stallo.