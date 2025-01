CorSera - La rabbia di Calabria per il cambio, ma dietro c'è di più: dal contratto in scadenza alla questione fascia da capitano, fino all'arrivo di Walker

Il Corriere della Sera parla ovviamente questa mattina di quello che è successo subito dopo la fine di Milan-Parma tra Sergio Conceiçao e Davide Calabria, i quali hanno sfiorato la rissa sul campo di San Siro. Tra i due poi c'è stato un chiarimento nello spogliatoio, ma rimane un altro brutto episodio della stagione sempre più complicata del Diavolo. Il terzino non era felice per il cambio, ma dietro alla sua rabbia ci sono altri motivi: il contratto in scadenza a giugno, le trattative per il rinnovo ormai interrotte da mesi, la fascia da capitano che gli è stata di fatto tolta e che ora è finita sul braccio di Maignan, e infine l’ingaggio di Walker che farà il titolare al suo posto.

Dopo la partita, lo stesso Calabria, oltre a chiedere scusa per quello che era successo qualche minuto prima con Conceiçao, ha spiegato che non sta attraversando un periodo facile: "Come sto? Bella domanda, la più sincera tra tutte. Non è un'annata positiva come sono state altre. Ci sono situazioni non semplici, anche private e personali che non sa nessuno. Non mi va neanche troppo di parlarne. Voglio concludere nel migliore dei modi questa stagione per il bene della squadra che è la cosa a cui tengo di più, anche più di me stesso a volte. Sinceramente sto pensando a rimanere concentrato su questa cosa, essendo cresciuto con questa maglia. Poi ci sono situazioni come oggi che possono capitare ma fanno parte del percorso. Non è stata semplice ma mi auguro che finisca meglio".