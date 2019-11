CorSera - Lento e intristito, Piatek non ha munizioni

Ancora una prestazione deludente di Piatek, fischiato da San Siro al momento della sostituzione con Leao. Come riporta il Corriere della Sera, il polacco non ha munizioni nella sua pistola: lento, intristito, non è quasi mai dove deve essere e spreca due ghiotte opportunità dentro l’area, la prima di testa e la seconda di piede. Errori gravi che potrebbero indurre Maldini e Boban a accelerare su Ibrahimovic.