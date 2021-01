"Mario è pronto", ha assicurato Pioli alla vigilia di Milan-Atalanta. Come riporta il Corriere della Sera, da Milanello fanno sapere che il centravanti croato ha ovviamente bisogno di rodaggio, ma per uno spezzone di gara è già pronto. E non è da escludere che possa giocare anche in coppia con Ibrahimovic.