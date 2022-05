MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come scrive il Corriere della Sera questa mattina in edicola, il Milan è a caccia del difensore. I rossoneri sono in trattativa con il Lille per SvenBotman, obiettivo numero uno per migliorare la difesa rossonera. Sull’olandese c'è anche il pressing del Newcastle. L'alternativa a Botman, invece, è Bremer del Torino.