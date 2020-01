CorSera: "Milan a Brescia per agganciare il sogno europeo. Paquetà è un caso"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Milan a Brescia per agganciare il sogno europeo. Paquetà è un caso". Questa sera i rossoneri saranno impegnati sul campo della squadra di Corini dove andranno a caccia del terzo successo consecutivo in Serie A che consentirebbe loro di agganciare l’Europa League. Intanto, però, a Milanello è scoppiato il caso Paquetà che ha chiesto a Pioli di non essere convocato per la trasferta di Brescia.